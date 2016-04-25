В Свердловской области клещи укусили уже более 2000 человек

Из 2220 укушенных, в 4-х случаях медики поставили предварительный диагноз — клещевой энцефалит. Намного хуже ситуация с другой опасной болезнью, переносимой клещами — боррелиозом. Боррелиоз предварительно выявлен у 10 пострадавших от укусов.

Сообщается, что среди укушенных лишь 460 человек имели прививку от клещевого энцефалита. Остальным пострадавшим медики делали укол иммуноглобулина. В числе прочих клещи присасывались и к детям. Было укушено 458 детей. Лишь у 150 была заблаговременно сделана прививка.

Приведенная статистика показывает, что жителям Нижнего Тагила нельзя забывать о безопасности при походе в лес. Клещи сидят на траве или ветвях кустарника, поэтому на ногах не должно быть открытых участков кожи, брюки стоит заправить в обувь. Необходимо регулярно осматривать одежду на наличие клещей. Придя домой, нужно провести полный осмотр тела.

22 апреля парк имени Бондина обработали от клещей.