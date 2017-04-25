225 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона в Свердловской области
25 апреля 2017, 11:20Здоровье и экология
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225 человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области, по данным на 24 апреля текущего года.
Среди детей и подростков до семнадцати лет зарегистрирован 71 случай. Все пострадавшие получили профилактическую прививку. Клещевой энцефалит диагностирован у одного человека.
На текущий момент в Свердловской области поставлено 26 913 профилактических прививок и проведено 83 132 ревакцинации.
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