Акция «Чистый лес - территория без огня» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Нижний Тагил принимает участие в акции «Чистый лес — территория без огня». В ней также принимают участие регионы Урала, Дальнего Востока, Сибири и другие населенные пункты Свердловской области.

Для профилактики природных пожаров в городе организованы патрульно-маневренные группы. В их состав вошли сотрудники МЧС, представители местных администраций, лесничеств и волонтёры.

Главная задача акции – защитить жилой сектор от перехода на него природных пожаров. Для этого участники созданных групп совместно с членами общественных объединений и добровольцами из числа местных жителей убирают территории, прилегающие к лесу, от сухой травы, мусора, веток.

Фото: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского ГО

Сотрудники государственного пожарного надзора особое внимание уделяют разъяснительной работе с населением, проживающим вблизи лесных массивов. Также населению разъясняется, что нельзя сжигать мусор на своих участках. За это предусматривается административная ответственность – штраф от 500 до 1 000 рублей. А с 15 апреля, во время введения особого противопожарного режима, предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, об этом сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.