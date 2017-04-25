Минздрав России предлагает ограничить содержание соли и сахара в продуктах

Российское министерство здравоохранения выступило с предложением - закрепить в стратегии здорового образа жизни для населения нормы, ограничивающие содержание соли, сахара и трансжиров в продуктах питания. Технический регламент будет действовать на всей территории ЕАЭС и прописан до 2025 года.

В настоящее время производители продукции на территории ЕАЭС руководствуются несколькими документами, касающиеся безопасности, маркировки и других технических требований. При этом состав выпускаемой продукции устанавливают сами компании.

Новая инициатива коснется таких продуктов, как полуфабрикаты, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные изделия. В Минздраве уверены, что введенные ограничения положительно скажутся на здоровье населения.

Производители сомневаются в целесообразности новых поправок и считают, что будет нелегко, например, изменить рецептуру хлебобулочных изделий, действующую уже на протяжении нескольких десятилетий.

Минздрав за счет реализации своей стратегии по формированию ЗОЖ намерен добиться сокращения смертности в России от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета на 25%, сообщает газета «Известия».