Противоклещевая обработка парков и кладбищ Нижнего Тагила начнётся с устойчивым потеплением

Планируется провести работы по акарицидной обработке в городских парках, принадлежащих муниципалитету, и на кладбищах.

Мы отвечаем за противоклещевую обработку парков скверов и кладбищ. Соответственно, все договоры уже заключены. Весь вопрос только в погоде и создании условий, при которых проведение обработки будет возможным сообщил редакции TagilCity.ru специалист Администрации Нижнего Тагила.