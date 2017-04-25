Противоклещевая обработка парков и кладбищ Нижнего Тагила начнётся с устойчивым потеплением
25 апреля 2017, 18:15Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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Противоклещевая обработка мест массового скопления людей в Нижнем Тагиле начнётся с устойчивым потеплением и после проведения уборки территорий от сухой травы и листьев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Планируется провести работы по акарицидной обработке в городских парках, принадлежащих муниципалитету, и на кладбищах.
Мы отвечаем за противоклещевую обработку парков скверов и кладбищ. Соответственно, все договоры уже заключены. Весь вопрос только в погоде и создании условий, при которых проведение обработки будет возможным сообщил редакции TagilCity.ru специалист Администрации Нижнего Тагила.
Также там сообщили, что как только позволят погодные условия проводить противоклещевую обработку, специализированные предприятия оперативно выполнят эти работы.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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