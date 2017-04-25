Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тяжело больные жители Свердловской области вынуждены добираться в диализный центр на общественном транспорте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Тяжело больные жители Свердловской области вынуждены добираться в диализный центр на общественном транспорте

25 апреля 2017, 09:25Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?