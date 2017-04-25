Тяжело больные жители Свердловской области вынуждены добираться в диализный центр на общественном транспорте

Как пишет портал Ура.ру, диализный центр в Свердловской области находится в Красноуфимске, туда ежедневно приезжает немало больных, в среднем пациенту в год нужно 720 часов диализа.

Чиновники Красноуфимска не смогли решить проблему с транспортом для больных. Большинство пациентов вынуждены добираться из разных населенных пунктов на общественном транспорте, а проходить процедуру нужно три раза в неделю.

Пациенты из близлежащих населенных пунктов жалуются, что были случаи, когда они теряли сознание по дороге на диализ. В компетенцию Управления здравоохранения вопрос по решению транспортного сообщения не входит. Однако чиновники продолжают бездействовать и, как говорят сами больные, ждут, когда проблема решится сама.