40 детских садов и 11 школ в Свердловской области закрыты из-за эпидемии

Как сообщает Роспотребнадзор региона, в период с 16 по 22 апреля ОРВИ подхватили 26 тысяч свердловчан. Это на 5% выше эпидпорога, однако стоит отметить, что этот показатель ниже, чем данные прошлой недели. Чаще болеют граждане старше 15 лет.

В Екатеринбурге в этот период зарегистрировано более 11 тысяч заболевших. К категории риска относятся дети в возрасте 3-6 лет и люди старше 15 лет. В столице Урала эпидемический порог превышен на 15% и находится на уровне предшествующей недели.

Также эпидемический порог превышен на 20% в Красноуральске, Богдановиче, Невьянске, Нижнем Тагиле, Карпинске, Артемовском, Ивделе, Кировграде и других городах области, сообщает «Областная газета».