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40 детских садов и 11 школ в Свердловской области закрыты из-за эпидемии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 детских садов и 11 школ в Свердловской области закрыты из-за эпидемии

25 апреля, 10:05Здоровье и экология
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