40 детских садов и 11 школ в Свердловской области закрыты из-за эпидемии

В Свердловской области затянулась эпидемия ОРВИ. Так, в регионе закрыты 40 детских садов и 11 школ. Всего закрыто 23 класса и 60 групп в ДОУ.

Как сообщает Роспотребнадзор региона, в период с 16 по 22 апреля ОРВИ подхватили 26 тысяч свердловчан. Это на 5% выше эпидпорога, однако стоит отметить, что этот показатель ниже, чем данные прошлой недели. Чаще болеют граждане старше 15 лет.





В Екатеринбурге в этот период зарегистрировано более 11 тысяч заболевших. К категории риска относятся дети в возрасте 3-6 лет и люди старше 15 лет. В столице Урала эпидемический порог превышен на 15% и находится на уровне предшествующей недели.





Также эпидемический порог превышен на 20% в Красноуральске, Богдановиче, Невьянске, Нижнем Тагиле, Карпинске, Артемовском, Ивделе, Кировграде и других городах области, сообщает «Областная газета».