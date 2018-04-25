Служебная проверка не обнаружила фактов пьянства в травмпункте в Нижнем Тагиле

Главврач больницы Олег Николаев организовал проверку сложившейся ситуации. По его словам, никаких подтверждений обвинения он не обнаружил. Главврач утверждает, что нарушением было лишь то, что медсестра не вызвала врача на осмотр пациента. За это ее ждет дисциплинарное взыскание, сообщает «Тагил-ТВ» .

Я непосредственно встречался и с исполняющим обязанности травмпункта, и с медсестрой, которая была запечатлена на кадре. Решение комиссии однозначно, что никаких фактов о том, что медсестра была в нетрезвом состоянии, нет рассказал Николаев.