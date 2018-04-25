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Новости Нижнего Тагила

Служебная проверка не обнаружила фактов пьянства в травмпункте в Нижнем Тагиле

25 апреля 2018, 17:45Добавить новость
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25 апреля поступили результаты проверки в отношении сотрудников травмпункта по адресу улица Вагоностроителей, 12, Нижний Тагил, обвиняемых в употреблении алкоголя на рабочем месте и неоказании медицинской помощи.

Напомним, что тагильчанка обвинила в пьянстве на рабочем месте сотрудников травмпункта, включенного в состав ЦГБ №1.

Главврач больницы Олег Николаев организовал проверку сложившейся ситуации. По его словам, никаких подтверждений обвинения он не обнаружил. Главврач утверждает, что нарушением было лишь то, что медсестра не вызвала врача на осмотр пациента. За это ее ждет дисциплинарное взыскание, сообщает «Тагил-ТВ».

Я непосредственно встречался и с исполняющим обязанности травмпункта, и с медсестрой, которая была запечатлена на кадре. Решение комиссии однозначно, что никаких фактов о том, что медсестра была в нетрезвом состоянии, нет, -- рассказал Николаев.

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