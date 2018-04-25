Свердловское минприроды вводит Куйвашева в заблуждение по Черноисточинскому пруду

6 апреля 2018 года и.о. прокурора области Владимир Маленьких обратился к Евгению Куйвашеву. В своем письме к губернатору он обвиняет Нижний Тагил в затягивании решения проблем Черноисточинского водохранилища. Ссылаясь на комплексный план мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, Владимир Маленьких предлагает губернатору принять меры по проектированию в рамках этого плана. Часть полномочий в данном плане отводится Нижнему Тагила.

Черноисточинское водохранилище расположено в границах Горноуральского городского округа. Это учитывает и план по реабилитации: финансирование целого комплекса работ должно вестись из муниципального бюджета Горноуральского ГО.

Для разработки эффективного плана экологи настаивают на проведении научных исследований. Заместитель Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Роберт Слепухин в ответе на обращение общественника Андрея Волегова также отмечает:

В отсутствие произведенного научного исследования водоема для установления причин его эвтрофирования, невозможно и принятие любых решений... В соответствии с действующим законодательством, заказчиком такого научного исследования может выступать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как орган, осуществляющий полномочия собственника водного объекта - Российской Федерации.

Согласно законодательству, полномочия на заказ подобных исследований есть только у министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако данные работы министерство запланировало провести средствами бюджета Нижнего Тагила.

Проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия «Экологическая реабилитация Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской области» в 2017-2018 годах запланированы на средства муниципального бюджета Нижнего Тагила значится в Комплексном плане, подписанном Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым в декабре 2016 года.

Собеседники TagilCity.ru, следящие за реализацией данного плана, недоумевают: как восстановление водоема в 20 километрах от Нижнего Тагила, находящегося в ведомстве областного министерства, может быть профинансировано из бюджета соседнего муниципалитета?

Странное экономическое решение: привлечь Нижний Тагил к спонсированию Горноуральского городского округа. Ведь именно на его территории и находится Черноисточинский пруд. Еще больше вопросов появляется оттого, что к этому губернатора Евгения Куйвашева призывает и.о. прокурора области Владимир Маленьких при документальной поддержке министра Алексея Кузнецова. Неужели думают, что губернатор не будет вникать в нюансы? -- удивляются уральские экологи.