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Свердловское минприроды вводит Куйвашева в заблуждение по Черноисточинскому пруду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское минприроды вводит Куйвашева в заблуждение по Черноисточинскому пруду

25 апреля, 17:00Здоровье и экологияАлександра Логинова
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