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Новости Нижнего Тагила

Свердловское минприроды вводит Куйвашева в заблуждение по Черноисточинскому пруду

25 апреля 2018, 17:00Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,экология,Носов,Алексей Кузнецов,куйвашев,Горноуральский городской округ,Владимир Маленьких,прокуратура,бюджет,черноисточинский пруд,Волегов,деньги,комплексный план,водохранилище
Черноисточинский пруд испытывает экологические проблемы уже несколько лет. Водоем находится на территории Горноуральского городского округа и в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако к финансированию его восстановления минприроды хочет привлечь и налогоплательщиков Нижнего Тагила.

6 апреля 2018 года и.о. прокурора области Владимир Маленьких обратился к Евгению Куйвашеву. В своем письме к губернатору он обвиняет Нижний Тагил в затягивании решения проблем Черноисточинского водохранилища. Ссылаясь на комплексный план мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, Владимир Маленьких предлагает губернатору принять меры по проектированию в рамках этого плана. Часть полномочий в данном плане отводится Нижнему Тагила. 

Черноисточинское водохранилище расположено в границах Горноуральского городского округа. Это учитывает и план по реабилитации: финансирование целого комплекса работ должно вестись из муниципального бюджета Горноуральского ГО. 

Нижний Тагил,Свердловская область,экология,Носов,Алексей Кузнецов,куйвашев,Горноуральский городской округ,Владимир Маленьких,прокуратура,бюджет,черноисточинский пруд,Волегов,деньги,комплексный план,водохранилище


Для разработки эффективного плана экологи настаивают на проведении научных исследований. Заместитель Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Роберт Слепухин в ответе на обращение общественника Андрея Волегова также отмечает: 

 

В отсутствие произведенного научного исследования водоема для установления причин его эвтрофирования, невозможно и принятие любых решений... В соответствии с действующим законодательством, заказчиком такого научного исследования может выступать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как орган, осуществляющий полномочия собственника водного объекта - Российской Федерации. 

 

Согласно законодательству, полномочия на заказ подобных исследований есть только у министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако данные работы министерство запланировало провести средствами бюджета Нижнего Тагила. 

 

Проведение инженерно-технических изысканий и проектирование мероприятия «Экологическая города Нижний Тагил торгов Нижний Тагил реабилитация Черноисточинского водохранилища, источника питьевого водоснабжения города Нижний Тагил, расположенного в поселке Черноисточинск Свердловской области» в 2017-2018 годах запланированы на средства муниципального бюджета Нижнего Тагила, -- значится в Комплексном плане, подписанном Министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексеем Кузнецовым в декабре 2016 года. 

 

Нижний Тагил,Свердловская область,экология,Носов,Алексей Кузнецов,куйвашев,Горноуральский городской округ,Владимир Маленьких,прокуратура,бюджет,черноисточинский пруд,Волегов,деньги,комплексный план,водохранилище


Собеседники TagilCity.ru, следящие за реализацией данного плана, недоумевают: как восстановление водоема в 20 километрах от Нижнего Тагила, находящегося в ведомстве областного министерства, может быть профинансировано из бюджета соседнего муниципалитета? 

Странное экономическое решение: привлечь Нижний Тагил к спонсированию Горноуральского городского округа. Ведь именно на его территории и находится Черноисточинский пруд. Еще больше вопросов появляется оттого, что к этому губернатора Евгения Куйвашева призывает и.о. прокурора области Владимир Маленьких при документальной поддержке министра Алексея Кузнецова. Неужели думают, что губернатор не будет вникать в нюансы? -- удивляются уральские экологи. 

© Александра Логинова, TagilCity.ru
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