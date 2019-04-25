В Нижнем Тагиле с 1 апреля зарегистрировано 37 случаев нападения клещей
Сегодня, 20:53Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С начала апреля 37 тагильчан подверглись нападению клещей. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в микрорайонах Ключики, Руш, Муринские пруды, Рогожино и станции Анатольская, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
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Среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист-эксперт Роспотребнадзора Дмитрий Шерстнев. Ни одного случая клещевого энцефалита выявлено не было.
По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, активность клещей выросла в четыре раза.
В Нижнем Тагиле начались мероприятия по акарицидной и дератизационной обработке. От клещей уже обработана территория парка им. Бондина, гостиницы «Лесная», территория у Демидовской дачи и конного клуба в районе Фатеево. В начале мая будет проведена обработка еще ряда территорий.
Медики предупреждают, что в случае укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в травмкункт.
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