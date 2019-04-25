В Нижнем Тагиле с 1 апреля зарегистрировано 37 случаев нападения клещей

Среди пострадавших - четверо несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист-эксперт Роспотребнадзора Дмитрий Шерстнев. Ни одного случая клещевого энцефалита выявлено не было.

По сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, активность клещей выросла в четыре раза.

В Нижнем Тагиле начались мероприятия по акарицидной и дератизационной обработке. От клещей уже обработана территория парка им. Бондина, гостиницы «Лесная», территория у Демидовской дачи и конного клуба в районе Фатеево. В начале мая будет проведена обработка еще ряда территорий.