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В Нижнем Тагиле с 1 апреля зарегистрировано 37 случаев нападения клещей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле с 1 апреля зарегистрировано 37 случаев нападения клещей

Сегодня, 20:53Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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