В Свердловской области пик паводка ожидается в середине мая
Пик паводка в Свердловской области придется на середину мая в 2019 году, сообщают энергетики Свердловского филиала группы «Т Плюс».
В начале мая в Свердловской области ожидается повышение температуры воздуха до 15-18 градусов. Предполагается, что пик паводков произойдет после вскрытия рек на севере региона в реках.
По словам специалистов, на особом контроле находятся Верхотурское и Нижнетуринское водохранилище.
В настоящий момент водосброс на плотине Верхотурской ГЭС был уменьшен с 42 до 1 кубометра в секунду. На Нижнетуринском водохранилище водосброс составляет 19,5 кубометра в секунду.
Энергетики действуют совместно с местными противопаводковыми комиссиями, которые оперативно поставляют информацию о подъеме уровня воды. Для незамедлительного реагирования существуют специальные группы и аварийные бригады.
Напомним, в Ирбите в результате повышения уровня воды в реке Нице затоплены оказались территории 21 жилого дома.