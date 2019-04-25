В Свердловской области пик паводка ожидается в середине мая

В начале мая в Свердловской области ожидается повышение температуры воздуха до 15-18 градусов. Предполагается, что пик паводков произойдет после вскрытия рек на севере региона в реках.

По словам специалистов, на особом контроле находятся Верхотурское и Нижнетуринское водохранилище.

В настоящий момент водосброс на плотине Верхотурской ГЭС был уменьшен с 42 до 1 кубометра в секунду. На Нижнетуринском водохранилище водосброс составляет 19,5 кубометра в секунду.

Энергетики действуют совместно с местными противопаводковыми комиссиями, которые оперативно поставляют информацию о подъеме уровня воды. Для незамедлительного реагирования существуют специальные группы и аварийные бригады.