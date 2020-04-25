Нижний Тагил находится на третьем месте в регионе по количеству заболевших COVID-19
Сегодня, 17:12Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В рейтинге городов Свердловской области по количеству заболевших коронавирусом нового типа Нижний Тагила находится на третьем месте. На сегодняшний день, по данным регионального Роспотребнадзора, в нем семь заболевших.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Наибольшее количество зараженных в Екатеринбурге — 236 случаев, на втором месте Полевской — 12 случаев (по данным на 24 апреля).
Напомним, за последние сутки в Свердловской области COVID-19 диагностирован еще у 33 человек. Это жители Екатeринбурга, Сeрова, Рeвды, Бeлоярского района, Камeнска-Уральского, Краснoуфимска и Сысeрти. Общее количество зараженных в регионе — 337 человек.
Также за прошедшие сутки врачи выписали пять человек. Таким образом, всего выздоровели 87 пациентов.
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