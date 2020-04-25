Нижний Тагил находится на третьем месте в регионе по количеству заболевших COVID-19

Наибольшее количество зараженных в Екатеринбурге — 236 случаев, на втором месте Полевской — 12 случаев (по данным на 24 апреля).

Напомним, за последние сутки в Свердловской области COVID-19 диагностирован еще у 33 человек. Это жители Екатeринбурга, Сeрова, Рeвды, Бeлоярского района, Камeнска-Уральского, Краснoуфимска и Сысeрти. Общее количество зараженных в регионе — 337 человек.