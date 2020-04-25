Сотрудника скорой помощи Екатеринбурга госпитализировали с подозрением на COVID-19
Сегодня, 20:28Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В результате очередного тестирования на коронавирус у одного из сотрудников скорой помощи Екатеринбурга заподозрили инфекцию, сообщает портал 66.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Медика экстренно госпитализировали, а за его коллегами установили наблюдение. В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что всех, контактировавших с сотрудником скорой помощи, изолировали. У них взяли анализы на COVID-19.
В ЦГКБ №1 Екатеринбурга неделю назад у 78 сотрудников и пациентов предварительно диагностировали коронавирус.
На 25 апреля в Свердловской области заразились коронавирусом 337 человек.
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