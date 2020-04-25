В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось до семи

Сегодня, по данным оперштаба, в регионе зафиксировано 33 новых случая заражения. За весь период пандемии диагноз «коронавирус» был подтвержден у 337 жителей Свердловской области, в том числе у семи тагильчан.

По данным Роспотребнадзора от 22 апреля, число зараженных в городе было равно пяти. Однако в информационном бюллетене по заболеваемости от 23 апреля указано семь заболевших в Нижнем Тагиле.

В Роспотребнадзоре АН «Между строк» это объяснили тем, что один из тагильчан попал в список заболевших по Екатеринбургу из-за того, что его адрес совпадал с аналогичным в столице Урала.