В Нижнем Тагиле в выходные ожидается сильный ветер и снег с дождем
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле 25 и 26 апреля ожидается сильный ветер, сообщает ЕДДС по городу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу и в воскресенье в Нижнем Тагиле ожидаются осадки, в виде мокрого снега с дождем, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
При возникновении ЧС тагильчан просят сообщать в ЕДДС. В МЧС свердловчанам порекомендовали не покидать свои жилища, автовладельцам — не парковать машины у деревьев. Кроме того, сильный ветер может способствовать распространению пожаров.
Синоптики пообещали, что в Нижнем Тагиле в воскресенье столбик термометра поднимется до +16 градусов.
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