В Нижнем Тагиле в выходные ожидается сильный ветер и снег с дождем

В субботу и в воскресенье в Нижнем Тагиле ожидаются осадки, в виде мокрого снега с дождем, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

При возникновении ЧС тагильчан просят сообщать в ЕДДС. В МЧС свердловчанам порекомендовали не покидать свои жилища, автовладельцам — не парковать машины у деревьев. Кроме того, сильный ветер может способствовать распространению пожаров.