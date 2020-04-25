В России количество заболевших коронавирусом превысило 74,5 тысяч человек

За сутки выздоровело 682 россиянина (общее число — 6 250), скончались 66 человек (общее число — 681). За время пандемии в России проведено 2,7 миллионов тестов на выявление заболевания.

Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах. Больше всего зараженных в Москве, Подмосковье и Сантк-Петербурге. В Свердловской области на 25 апреля зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.