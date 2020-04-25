В России количество заболевших коронавирусом превысило 74,5 тысяч человек
Сегодня, 15:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки в России число заболевших COVID-19 увеличилось на 5 966. Общее число инфицированных — 74 588, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
За сутки выздоровело 682 россиянина (общее число — 6 250), скончались 66 человек (общее число — 681). За время пандемии в России проведено 2,7 миллионов тестов на выявление заболевания.
Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах. Больше всего зараженных в Москве, Подмосковье и Сантк-Петербурге. В Свердловской области на 25 апреля зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.
По данным на 24 апреля, в России число зараженных составляло 68 622 человека.
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