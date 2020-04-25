В Свердловской области заработал обсерватор для строителей из Мурманска

По словам инсайдера, в обсерваторе они будут находится две недели, при этом тесты на коронавирус у всех отрицательные.

Данную информацию частично подтвердили в оперативном штабе сообщив, что в одном из санаториев региона действительно находятся приезжие из другой области, и это не туристы. За ними установлено медицинское наблюдение. По прибытии им сдeланы допoлнительные тeсты на нaличие COVID-19.