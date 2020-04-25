В Свердловской области заработал обсерватор для строителей из Мурманска
Сегодня, 18:05Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в санатории «Обуховский» организован обсерватор для строителей, прибывших из Мурманска, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
По словам инсайдера, в обсерваторе они будут находится две недели, при этом тесты на коронавирус у всех отрицательные.
Данную информацию частично подтвердили в оперативном штабе сообщив, что в одном из санаториев региона действительно находятся приезжие из другой области, и это не туристы. За ними установлено медицинское наблюдение. По прибытии им сдeланы допoлнительные тeсты на нaличие COVID-19.
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