Znak: в Свердловской области число зараженных коронавирусом достигло 337
Сегодня, 12:44Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области по данным на 25 апреля выявлено 33 случая заражения COVID-19, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число заразившихся вирусом свердловчан достигло 337. Новые случаи заражения зарегистрированы в Екатеринбурге, Сысерти, Красноуфимске, Каменском районе, Белоярском, Ревде и Серове.
24 апреля в регионе было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно статистике по России, число зараженных на 24 апреля составляет 68,6 тысяч.
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