Znak: в Свердловской области число зараженных коронавирусом достигло 337

Общее число заразившихся вирусом свердловчан достигло 337. Новые случаи заражения зарегистрированы в Екатеринбурге, Сысерти, Красноуфимске, Каменском районе, Белоярском, Ревде и Серове.

24 апреля в регионе было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно статистике по России, число зараженных на 24 апреля составляет 68,6 тысяч.