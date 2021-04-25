118 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Махнёво, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 618 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 238 пациентов оценивается как тяжелое, из них 140 находятся в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 780 случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 762 569 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 246 человек, из них 125 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 7 540 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 339 и Санкт-Петербурге — 973 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 388 008 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 038 летальных случая.
За все время в России от инфекции скончались 108 232 человека, из них 332 — за период с 24 по 25 апреля.