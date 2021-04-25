118 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

118 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:25Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
118 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 23 по 24 апреля, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекция выявлена у 85,6 тысячи свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Махнёво, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Шалинского городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 618 случаев заболевания коронавирусом. Состояние 238 пациентов оценивается как тяжелое, из них 140 находятся в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 780 случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 762 569 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79 тысяч человек.

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 246 человек, из них 125 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 7 540 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 339 и Санкт-Петербурге — 973 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 388 008 пациентов.

14 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 038 летальных случая.

За все время в России от инфекции скончались 108 232 человека, из них 332 — за период с 24 по 25 апреля.

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