К ответственности за превышения выбросов будет привлечен тагильский «Уралхимпласт»

К ответственности за превышения выбросов будет привлечен тагильский «Уралхимпласт»
Сегодня, 17:37Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле будет привлечен к административной ответственности. Превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу и формальдегиду были выявлены в результате инструментальных замеров.

В рамках расследования специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вместе со специалистами областного филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» для отбора проб загрязняющих веществ на источниках выбросов выехали на ПАО «Уралхимпласт». В результате были вывялены превышения выбросов по фенолу и формальдегиду, сообщает пресс-служба Уральского Росприроднадзора.

Напомним, Росприроднадзор провел проверку и выявил нарушения у крупных предприятий Нижнего Тагила. Нарушения были выявлены в ХЗ «Планта», «Уралхимпласт», ЕВРАЗ НТМК и других.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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