К ответственности за превышения выбросов будет привлечен тагильский «Уралхимпласт»

ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле будет привлечен к административной ответственности. Превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу и формальдегиду были выявлены в результате инструментальных замеров.

В рамках расследования специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования вместе со специалистами областного филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» для отбора проб загрязняющих веществ на источниках выбросов выехали на ПАО «Уралхимпласт». В результате были вывялены превышения выбросов по фенолу и формальдегиду, сообщает пресс-служба Уральского Росприроднадзора. Напомним, Росприроднадзор провел проверку и выявил нарушения у крупных предприятий Нижнего Тагила. Нарушения были выявлены в ХЗ «Планта», «Уралхимпласт», ЕВРАЗ НТМК и других. Росприроднадзор наказал крупные предприятия Нижнего Тагила

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