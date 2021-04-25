Сильный ветер и дожди ожидают тагильчан в начале недели

Сильный ветер и дожди ожидают тагильчан в начале недели
Сегодня, 18:27Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Ветер до 16 метров в секунду, дожди и похолодание до 0 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни, по данным Gismeteo.

Понедельник, 26 апреля

Температура воздуха днем составит +9 градусов, ночью опустится до 0 градусов. Прогнозируется порывистый ветер до 16 метров в секунду. Вечером ясная погода, +5 градусов. Ночью, утром и днем ожидается небольшой дождь.

Вторник, 27 апреля

Во вторник ночью и утром ясная погода, днем и вечером — пасмурная. Ночью похолодает до +3 градусов, днем температура воздуха составит +12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

Среда, 28 апреля

Синоптики прогнозируют дождь в течение всего дня, ночью +3 градуса. Температура воздуха колеблется в течение дня: от +6 градусов днем до +2 градусов вечером. Ветер до 11 метров в секунду.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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