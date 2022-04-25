20-градусная жара, дожди и первая гроза ожидаются в Нижнем Тагиле

Первая гроза, дождливая и жаркая погода ожидаются в Нижнем Тагиле на этой неделе, по данным Гисметео.

В понедельник, 25 апреля, температура воздуха прогреется до +11 градусов. В течение дня прогнозируется переменная облачность, дожди и ветер с порывами до 10 метров в секунду. Во вторник, 25 апреля, будет еще теплее. Температура поднимется до +16 градусов. Ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер будет достигать порывов до 14 метров в секунду. В среду, 26 апреля, синоптики прогнозируют первую грозу и порывы ветра до 16 метров в секунду. При этом температура воздуха будет достигать +20 градусов. Четверг 27 апреля и пятница 28 апреля также прогнозируются дождливыми. При этом столбики термометров опустятся до +12 градусов. Ветер будет достигать 5-10 метров в секунду.

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