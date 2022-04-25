«Чистый» воздух и поджоги травы. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

Воздух в Нижнем Тагиле за минувшую неделю был относительно чистым, но после таяния снега выросло количество случаев поджога сухой травы. Об этих и других экособытиях, читайте в итогах недели на TagilCity.ru.

Относительно чистым воздухом дышали тагильчане на прошлой неделе. Согласно опубликованным на сайте УГМС данным, посты мониторинга ловили превышение загрязняющих веществ один раз — 21 апреля на Сухоложском поселке. Концентрация формальдегида в этот день достигла 1,4 ПДК. Однако данные за 22–24 апреля на сайте УГМС пока не выложены. Газоанализатор TagilCity.ru также фиксировал превышение выбросов в воздухе только один день. 22 апреля на привокзальной площади сероводород превысил норму в 2,5 раза. Сероводород превысил разовую ПДК в 2,5 раза при замерах в Нижнем Тагиле 22 апреля За некачественную питьевую воду суд оштрафовал «Водоканал-НТ». Постановление о назначении административного наказания было вынесено 12 апреля Тагилстроевским судом. Сумма штрафа не разглашается. Однако известно, что максимальное наказание для юрлиц по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» составляет 30 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. «Водоканал-НТ» оштрафован за некачественную питьевую воду в Нижнем Тагиле Десятки мертвых рыб обнаружили жители поселка Крутое под Верхней Пышмой. Специалисты регионального департамента ветеринарии объясняют это дефицитом кислорода из-за долгого таяния льда. Мертвую рыбу пообещали собрать и утилизировать. Мертвые рыбы найдены в пруду в поселке под Верхней Пышмой Случаи поджога сухой травы все чаще происходят в Нижнем Тагиле. Например, 22 апреля, загорелся сухостой на поле возле Алтайского микрорайона. Очевидцы рассказали про столб дыма, поднимающегося с земли. Кроме того, трое подростков подожгли траву на Лебяжке возле карьера. А самый крупный пожар случился на улице Вишневая, где площадь горения составила один гектар. В Нижнем Тагиле начали поджигать сухую траву

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