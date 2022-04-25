«Чистый» воздух и поджоги травы. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю

«Чистый» воздух и поджоги травы. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю
«Чистый» воздух и поджоги травы. Главные экособытия в Нижнем Тагиле за неделю
Сегодня, 13:10Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Воздух в Нижнем Тагиле за минувшую неделю был относительно чистым, но после таяния снега выросло количество случаев поджога сухой травы. Об этих и других экособытиях, читайте в итогах недели на TagilCity.ru.

Относительно чистым воздухом дышали тагильчане на прошлой неделе. Согласно опубликованным на сайте УГМС данным, посты мониторинга ловили превышение загрязняющих веществ один раз — 21 апреля на Сухоложском поселке. Концентрация формальдегида в этот день достигла 1,4 ПДК. Однако данные за 22–24 апреля на сайте УГМС пока не выложены.

Газоанализатор TagilCity.ru также фиксировал превышение выбросов в воздухе только один день. 22 апреля на привокзальной площади сероводород превысил норму в 2,5 раза.

За некачественную питьевую воду суд оштрафовал «Водоканал-НТ». Постановление о назначении административного наказания было вынесено 12 апреля Тагилстроевским судом. Сумма штрафа не разглашается. Однако известно, что максимальное наказание для юрлиц по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде» составляет 30 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Десятки мертвых рыб обнаружили жители поселка Крутое под Верхней Пышмой. Специалисты регионального департамента ветеринарии объясняют это дефицитом кислорода из-за долгого таяния льда. Мертвую рыбу пообещали собрать и утилизировать.

Случаи поджога сухой травы все чаще происходят в Нижнем Тагиле. Например, 22 апреля, загорелся сухостой на поле возле Алтайского микрорайона. Очевидцы рассказали про столб дыма, поднимающегося с земли. Кроме того, трое подростков подожгли траву на Лебяжке возле карьера. А самый крупный пожар случился на улице Вишневая, где площадь горения составила один гектар.

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