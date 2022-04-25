КАМАЗы мусора с лесопилки свозит в лес хозяин участка в Большой Лае

КАМАЗы мусора с лесопилки свозит в лес хозяин участка в Большой Лае
КАМАЗы мусора с лесопилки свозит в лес хозяин участка в Большой Лае
Сегодня, 18:56Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Хозяин участка на улице Тагильская, 61 в Большой Лае Дмитрий Шайнуров свозит мусор со своего производства по заготовке дров в лес, где свалка запрещена.

Уборку на пожароопасном участке с сухой травой и остатками древесины хозяин участка начал после проверки пожарных и администрации Горноуральского ГО. Однако, по словам соседей, весь мусор Дмитрий Шайнуров вывозит в лес, а не утилизирует должным способом.

Фото:TagilCity.ru

Ходил гулять с собакой, нашел в лесу еще две свалки с опилом и дровами. Одна старая, видимо Шайнуров много лет туда возил. А вторая свежая: на земле следы от КАМАЗа. Выбрасывает мусор даже не смотря на то, что висит знак,рассказал журналисту TagilCity.ru местный житель Михаил.

По его словам, среди опила и дров встречается и другой бытовой мусор: железо, стекло и так далее.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, соседи пожаловались на опасную пожароопасную ситуацию на незаконной лесопилке на участке в Большой Лае. Прибывшая проверка обнаружила нарушения правил противопожарного режима. Дмитрию Шайнурову было направлено предостережение с предложением принять меры для устранения в срок до 1 июля 2022 года.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивГГО и пригород
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