КАМАЗы мусора с лесопилки свозит в лес хозяин участка в Большой Лае

Хозяин участка на улице Тагильская, 61 в Большой Лае Дмитрий Шайнуров свозит мусор со своего производства по заготовке дров в лес, где свалка запрещена.

Уборку на пожароопасном участке с сухой травой и остатками древесины хозяин участка начал после проверки пожарных и администрации Горноуральского ГО. Однако, по словам соседей, весь мусор Дмитрий Шайнуров вывозит в лес, а не утилизирует должным способом. Фото: TagilCity.ru Ходил гулять с собакой, нашел в лесу еще две свалки с опилом и дровами. Одна старая, видимо Шайнуров много лет туда возил. А вторая свежая: на земле следы от КАМАЗа. Выбрасывает мусор даже не смотря на то, что висит знак,рассказал журналисту TagilCity.ru местный житель Михаил. По его словам, среди опила и дров встречается и другой бытовой мусор: железо, стекло и так далее. Видео: TagilCity.ru Напомним, соседи пожаловались на опасную пожароопасную ситуацию на незаконной лесопилке на участке в Большой Лае. Прибывшая проверка обнаружила нарушения правил противопожарного режима. Дмитрию Шайнурову было направлено предостережение с предложением принять меры для устранения в срок до 1 июля 2022 года. Пожарные нагрянули с проверкой на лесопилку в Лаю после жалоб соседей 4 Фото Сотрудники отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского ГО организовали проверку на лесопилке в Большой Лае после жалоб соседей.

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