КАМАЗы мусора с лесопилки свозит в лес хозяин участка в Большой Лае

Уборку на пожароопасном участке с сухой травой и остатками древесины хозяин участка начал после проверки пожарных и администрации Горноуральского ГО. Однако, по словам соседей, весь мусор Дмитрий Шайнуров вывозит в лес, а не утилизирует должным способом.
Ходил гулять с собакой, нашел в лесу еще две свалки с опилом и дровами. Одна старая, видимо Шайнуров много лет туда возил. А вторая свежая: на земле следы от КАМАЗа. Выбрасывает мусор даже не смотря на то, что висит знак,рассказал журналисту TagilCity.ru местный житель Михаил.
По его словам, среди опила и дров встречается и другой бытовой мусор: железо, стекло и так далее.
Напомним, соседи пожаловались на опасную пожароопасную ситуацию на незаконной лесопилке на участке в Большой Лае. Прибывшая проверка обнаружила нарушения правил противопожарного режима. Дмитрию Шайнурову было направлено предостережение с предложением принять меры для устранения в срок до 1 июля 2022 года.