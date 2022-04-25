Первая партия вакцина от коронавируса для детей поступила в Нижний Тагил

В Нижний Тагил прибыла первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-службе Детской городской больницы.

Вакцина против COVID-19 Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник-М), предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Это аналог «Спутник V», но концентрация снижена в пять раз. Прививка ставится также в два этапа. Многие родители уже дали свое согласие на вакцинацию, осознавая, что от опасного вируса необходимо защитить не только себя, но и своего ребенка. Вакцинация «Спутник-М» проводится пока только в двух поликлиниках города по адресам: Окунева, 32 и Карла Маркса, 36. В связи с тем, что количество доз поступившей вакцины ограничено, а для хранения и транспортировки данного препарата требуется специальное оборудование. Перед прививкой медицинский работник уточнит анамнез, проведёт осмотр ребёнка. Вакцина вводится внутримышечно, I и II компонент с интервалом в 3 недели. С появлением новых штаммов вируса в 2021 году подростки стали тяжелее переносить инфекцию, встречались среднетяжёлые и тяжёлые случаи заболевания, требующие госпитализации. Вакцинация позволит снизить риск неблагоприятного течения болезни. Благодаря разработке вакцин и массовой вакцинации лиц старше 18 лет удалось взять под контроль распространение болезни. Хочу подчеркнуть, что вакцинация добровольная, проводится только при наличии письменного согласия, но прошу помнить, что более надежного способа предупредить заболевание нет. Борьба с коронавирусом по-прежнему продолжается, важно беречь подрастающее поколение и своевременно защитить от болезни тех, чей иммунитет особенно уязвим, сказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

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