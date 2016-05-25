Тагильчане озеленили Дзержинский район (ФОТО)

Студенты Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса высадили более 60-ти саженцев яблонь в сквере между 89-м и 93-м домами на Ленинградском проспекте.

Посадку деревьев и кустарников дзержинцы начали еще в начале мая. Ко Дню Победы аллею Кургане Памяти украсили молодые березки и рябинки.

А на минувшей неделе свою лепту в общее дело внесли молодежь и пожилые люди. Молодежная организация и ветераны труда Уралвагонзавода засадили 120 саженцев на территории между торговым центром и зданием многопрофильной больницы. Закладку новой аллеи работники приурочили к 80-летию предприятия.

В экологическом мероприятии приняли участие и школьники. 19 мая учащиеся школы №38 посадили 10 саженцев у 189-го детсада.