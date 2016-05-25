В Нижнем Тагиле штиль: специалисты предупреждают о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности
25 мая 2016, 11:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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Об опасности установившихся в городе метеоусловий горожан предупреждает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Предполагается, что неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе условия сохранятся до 28 мая.
Сейчас в Нижнем Тагиле установилась по-летнему жаркая и почти безветренная погода. Уральские гидрометеорологи ранее предсказывали, что аномальная жара в Свердловской области продержится до 26 мая.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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