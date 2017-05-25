Летнее тепло придет в Нижний Тагил в конце недели
25 мая 2017, 16:10Здоровье и экология
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Синоптики Уральского Гидрометцентра сообщают, что с пятницы погода порадует тагильчан летним теплом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, в четверг, воздух прогреется до +16 градусов, а вот в пятницу метеорологи обещают +20…25 градусов.
Теплая погода сохраниться в субботу. В воскресенье возможно снижение температур и небольшой дождь.
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