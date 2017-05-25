Медицинских руководителей в России будут переводить на другие должности по достижении ими 65-летнего возраста

Руководителям медицинских учреждений установят предельный возраст пребывания на должности в 65 лет. После достижения этого возраста они будут переводиться на другое место работы, соответствующее их квалификации. При этом, решением коллектива можно будет продлить срок работы в руководящей должности до 70 лет.