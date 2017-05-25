Медицинских руководителей в России будут переводить на другие должности по достижении ими 65-летнего возраста
25 мая 2017, 16:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российским главврачам и их заместителям старше 65 лет будут подыскивать другую работу.
Руководителям медицинских учреждений установят предельный возраст пребывания на должности в 65 лет. После достижения этого возраста они будут переводиться на другое место работы, соответствующее их квалификации. При этом, решением коллектива можно будет продлить срок работы в руководящей должности до 70 лет.
Новый законопроект уже одобрен Правительством России. Причем, такое нововведение рекомендовано применить и в других сферах государственных учреждений, сообщает газета «Известия».
Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы, заявил:
Омоложение управленческих кадров, безусловно, необходимо. Должны быть движение и карьерный рост для молодежи. Иначе медики будут уходить из ФГУПов и МУПов в коммерцию.
© TagilCity.ru
пенсияздоровьепенсионерымедицинаврачипенсионный возрастврачвозрастдолжностьглавврачпереводзаместительруководительпенсионныйактивные пенсионеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей