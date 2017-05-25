Обработка территории от клещей проводится в детских лагерях Нижнего Тагила
25 мая 2017, 08:15Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле заканчивается акарицидная обработка летних загородных лагерей. Об этом сообщают в ведомстве Роспотребнадзора.
Сюжеты: Нижний Тагил
На момент 24 мая было обработано 10 территорий из 15-ти, передает издание «Новый город».
В шести лагерях была проведена итоговая оценка заселенности территории клещами. Специалисты Роспотребнадзора проводят работы согласно графику. Так, исследования проводятся на 3-5 день и 15-20 день после акарицидной обработки.
В ведомстве заверили, что ни один детский лагерь не откроется, если в нем не будет проведена полная обработка и полная оценка территории на наличие клещей.
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