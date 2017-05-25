Обработка территории от клещей проводится в детских лагерях Нижнего Тагила

В шести лагерях была проведена итоговая оценка заселенности территории клещами. Специалисты Роспотребнадзора проводят работы согласно графику. Так, исследования проводятся на 3-5 день и 15-20 день после акарицидной обработки.

В ведомстве заверили, что ни один детский лагерь не откроется, если в нем не будет проведена полная обработка и полная оценка территории на наличие клещей.