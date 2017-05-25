Супермесяц появится в небе над Екатеринбургом в последних числах мая
25 мая 2017, 10:26Здоровье и экология
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Один из самых крупных молодых месяцев Луны появится в 2017 году в мае.
Сюжеты: Екатеринбург
В конце мая 2017 года в небе над уральской столицей появится Супермесяц. Увидеть его можно будет после 22 часов 27 мая и после 23 часов 28 мая, об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Супермесяц в эти дни будет находиться в максимальной близости к Земле, низко над горизонтом и будет выглядеть как тонкий серпик, сообщает Е1.RU.
А осенью 2016 года екатеринбуржцы могли наблюдать Суперлуну. В это время диаметр Луны был больше на 8% и освещал Землю на 20% ярче обычного.
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