1,1 млн выделены на окна в детском противотуберкулезном санатории в Нижнем Тагиле
25 мая, 14:00Здоровье и экологияЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле 1,1 млн рублей выделены на замену окон в детском противотуберкулезном санатории, находящемся по адресу ул. Пихтовая, 44 а.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле определены подрядчики для замены окон в детском противотуберкулезном санатории. Информация об аукционе была размещена на портале госзакупок. Финансирование будет производиться из регионального бюджета.
Согласно смете, подрядчик должен будет демонтировать старые окна вместе с решетками, поставить новые оконные блоки, привести в надлежащее состояние штукатурку фасада после технических работ, вывезти за собой мусор.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле был объявлен поиск подрядчика на замену окон в противотуберкулезном диспансере.
© Юлия Суворова, TagilCity.ru
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