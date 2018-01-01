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1,1 млн выделены на окна в детском противотуберкулезном санатории в Нижнем Тагиле
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1,1 млн выделены на окна в детском противотуберкулезном санатории в Нижнем Тагиле

25 мая, 14:00Здоровье и экологияЮлия Суворова
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