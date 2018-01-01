1,1 млн выделены на окна в детском противотуберкулезном санатории в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле определены подрядчики для замены окон в детском противотуберкулезном санатории. Информация об аукционе была размещена на портале госзакупок. Финансирование будет производиться из регионального бюджета.

Согласно смете, подрядчик должен будет демонтировать старые окна вместе с решетками, поставить новые оконные блоки, привести в надлежащее состояние штукатурку фасада после технических работ, вывезти за собой мусор.

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле был объявлен поиск подрядчика на замену окон в противотуберкулезном диспансере.