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Пена неизвестного происхождения появилась на реке Исеть в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пена неизвестного происхождения появилась на реке Исеть в Екатеринбурге (ВИДЕО)

25 мая, 14:45Здоровье и экология
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