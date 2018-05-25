Пена неизвестного происхождения появилась на реке Исеть в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Возникновение пены было замечено проходившими мимо горожанами на правом берегу реки Исеть, в непосредственной близости от дома 108 по улице Белинского.

Волонтеры подозревают, что в этом случае причиной послужили незаконные выбросы. Пока у активистов нет возможности дать более конкретное объяснение данному явлению. Активист Роман предположил, что грязная вода с автомойки послужила причиной пены. На данный момент этот вариант не был доказан.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру с целью разобраться в экологическом инциденте. Волонтеры настроены найти ответственных за происшествие и заставить их понести наказание, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Видео: «Вечерний Екатеринбург»