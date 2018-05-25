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Новости Нижнего Тагила

Пена неизвестного происхождения появилась на реке Исеть в Екатеринбурге (ВИДЕО)

25 мая 2018, 14:45Добавить новость
вода,Екатеринбург,здоровье,нарушение,происшествие,Свердловская область,экология,природоохранная прокуратура,река Исеть

Нетипичное для реки Исеть пенообразование можно было заметить в минувший четверг, 24 мая, неподалеку от моста по улице Белинского в Екатеринбурге.

Возникновение пены было замечено проходившими мимо горожанами на правом берегу реки Исеть, в непосредственной близости от дома 108 по улице Белинского.


Волонтеры подозревают, что в этом случае причиной послужили незаконные выбросы. Пока у активистов нет возможности дать более конкретное объяснение данному явлению. Активист Роман предположил, что грязная вода с автомойки послужила причиной пены. На данный момент этот вариант не был доказан.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру с целью разобраться в экологическом инциденте. Волонтеры настроены найти ответственных за происшествие и заставить их понести наказание, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

                                                                                                        Видео: «Вечерний Екатеринбург»

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