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В Екатеринбурге в поддержку заявки на проведение Универсиады высадили 2023 дерева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге в поддержку заявки на проведение Универсиады высадили 2023 дерева

Вчера, 23:20Здоровье и экология
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