В Екатеринбурге в поддержку заявки на проведение Универсиады высадили 2023 дерева

На площади в два гектара 25 мая работали свыше 150 волонтёров, которым помогали школьники, студенты и представители госструктур федерального и регионального уровня. Например, к добровольцам присоединился заместитель полпреда Президента в УрФО Борис Кириллов. В ходе акции участники восстановили вырубленный участок лесопарка вблизи Новосвердловской ТЭЦ.

Акция по лесовосстановлению продолжится: все лесничества области подготовили более 50 площадок. Они будут принимать желающих посадить своё дерево в лесу до конца мая, поскольку это зависит от погодных условий,отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, свердловские власти завершили подготовку заявочной книги, и в начале июля глава региона Евгений Куйвашев подаст официальную заявку на участие Екатеринбурга в борьбе за право проведения Универсиады в 2023 году.