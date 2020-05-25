Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 353 тысячи человек
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба, России за минувшие сутки выявлено 8946 новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Из них у 3908 человек болезнь протекает без выраженных симптомов.
Общее количество заболевших достигло 353 427 человек, из них 118 798 выздоровели.
При этом, за сутки по выздоровлению из больниц было выписано 5499 пациентов.
Кроме того, зафиксировано 92 новых летальных случая. В общей сложности от инфекции за все время скончались 3633 человек.
По данным Роспотребнадзора, в России остается под наблюдением более 287 тысяч граждан.
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