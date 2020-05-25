Число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 353 тысячи человек

Из них у 3908 человек болезнь протекает без выраженных симптомов.

Общее количество заболевших достигло 353 427 человек, из них 118 798 выздоровели.

При этом, за сутки по выздоровлению из больниц было выписано 5499 пациентов.

Кроме того, зафиксировано 92 новых летальных случая. В общей сложности от инфекции за все время скончались 3633 человек.