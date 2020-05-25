В Екатеринбурге корпус тубдиспансера перепрофилировали для пациентов с COVID-19
Сегодня, 17:04Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге один из корпусов противотуберкулезного диспансера переделали под отделение компьютерной томографии для пациентов с легкой формой коронавируса, сообщили в департаменте информполитики региона.
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Планируется, что КТ ежедневно будут проходить до 100 пациентов. После обследования медики решат — отправлять их в больницу или лечить на дому.
Тех пациентов, которые лечились в отделении до перепрофилирования, перевели в другие корпусы.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 3983 заболевших коронавирусом, из них 279 за последние сутки.
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