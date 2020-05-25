В Нижнем Тагиле подтверждено почти 120 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле было выявлено четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее число зараженных достигло 119 человек.
На данный момент не сообщается о летальных случаях и количестве выздоровевших пациентов. По последним данным, по выздоровлению из больниц было выписано 13 человек.
В Свердловской области за сутки заболевание было выявлено в 20 городах, в том числе и Нижнем Тагиле. Количество случаев составляет 279. При этом общее число заболевших достигло 3983 человека.
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