В Нижнем Тагиле развернут еще один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19

Директору МБУ Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» Н.В. Логуновой с 22 мая 2020 года обеспечить работу обсерватора для размещения лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией (2019-nCov),сказано в документе.

Ранее в Нижнем Тагиле под обсервационную зону были зарезервированы еще два санатория. Один из них расположен на Вагонке — это «Пихтовые горы», а второй — на Евстюнихе на базе оздоровительного лагеря «Заря».