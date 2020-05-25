В Нижнем Тагиле развернут еще один обсерватор для пациентов с подозрением на COVID-19
Сегодня, 12:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» станет обсерватором. Он будет принимать лиц, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Директору МБУ Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» Н.В. Логуновой с 22 мая 2020 года обеспечить работу обсерватора для размещения лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией (2019-nCov),сказано в документе.
Ранее в Нижнем Тагиле под обсервационную зону были зарезервированы еще два санатория. Один из них расположен на Вагонке — это «Пихтовые горы», а второй — на Евстюнихе на базе оздоровительного лагеря «Заря».
По последним данным на территории города выявлено 115 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 человек выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.
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