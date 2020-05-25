В Свердловской области от коронавируса скончались еще два пациента
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено еще два летальных случая среди зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Общее число скончавшихся от инфекции за время пандемии составило 18 человек. Ранее стало известно, что от коронавируса скончалась одна из сотрудник ЦПКиО.
По последним данным в Свердловской области выявлено 3983 случая заражения коронавирусом, из них 279 подтверждены за минувшие сутки.
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