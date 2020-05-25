В Свердловской области за сутки выявлено 279 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в Свердловской области подтверждено 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Новые случаи заражения подтверждены в 20 населенных пунктах Свердловской области. Самое большое количество заболевших выявлено в Екатеринбурге — 225 человек.
Общее количество заболевших составляет 3983 человека.
Число вылечившихся от инфекции достигло 1270 человек, из них за сутки из больниц выписано 44 пациента.
Общее количество пациентов в тяжелом состоянии по Свердловской области составляет 53 человека, 41 из них находится в реанимации, а том числе 18 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов, чье состояние расценивается как средней тяжести, составляет 114 человек. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, зарегистрировано два новых летальных случая. Всего от инфекции в регионе скончались 18 пациентов.
В России за минувшие сутки выявлено более 8,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет больше 353 тысяч человек.