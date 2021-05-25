Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 мая

Замеры проходили при температуре воздуха +24 градуса и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие пяти веществ загрязнителей — диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.