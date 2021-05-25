Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 мая

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 мая
Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 мая
Сегодня, 15:07Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
25 мая при замерах воздуха на наличие загрязнений в районе торговой площади на улице Зари в Нижнем Тагиле показания газоанализатора остались нулевыми.

Замеры проходили при температуре воздуха +24 градуса и западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе наличие пяти веществ загрязнителей — диоксидов азота и серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Напомним, до 20 часов сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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