Заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза в 10 городах Свердловской области

За минувшую неделю количество внебольничных пневмоний выросло в 10 муниципалитетах Свердловской области. Уровень заболеваемости в них выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

За прошедшую неделю — в период с 17 по 23 мая в Свердловской области зарегистрировано 906 случаев внебольничных пневмоний, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди неблагополучных по заболеваемости муниципалитетов городские округа Нижняя Салда, Белоярский, Староуткинск, Горноуральский, Волчанский, Кировградский, Верхняя Тура, Асбестовский, Красноуральск и Алапаевский район. На этих территориях показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более. К примеру, в Екатеринбурге за неделю было выявлено 316 случаев внебольничных пневмоний (на 10% выше уровня прошлой недели). При этом отмечено снижение заболеваемости ОРВИ на территории Среднего Урала. С 17 по 23 мая зарегистрировано 14,3 тысячи случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 4,6% и на 14,2% ниже уровня прошлой недели, сообщает Роспотребнадзор. Неблагополучными по ОРВИ стали всего два муниципалитета — Сысертский ГО и ГО Богданович.

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