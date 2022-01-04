1,4 млн рублей требует прокуратура с «Нижнетагильской птицефабрики» за сброс помета

После публикации проверка природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора показала, что поле принадлежит «Нижнетагильской птицефабрике». Пробы почвы, взятые специалистами, показали, что в них превышены нитраты и цинк от 2,8 до 3,8 раза. В январе 2022 года в отношении «Нижнетагильской птицефабрики» было возбуждено административное дело, а в феврале предприятию назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.