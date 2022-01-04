1,4 млн рублей требует прокуратура с «Нижнетагильской птицефабрики» за сброс помета

Согласно расчетам размера вреда, который птицефабрика нанесла почве загрязнениями нитратным азотом и цинком, он составляет 1,4 млн рублей. При этом какой-либо проект восстановительных работ на загрязненном участке отсутствует, сообщил редакции TagilCity.ru в официальном ответе природоохранный прокурор Григорий Битюков.
В связи с этим прокурором в марте 2022 года в Дзержинский районный суд было направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Нижнетагильская птицефабрика» в доход в бюджет Нижнего Тагила денежных средств в размере 1,4 млн рублей в счет компенсации вреда окружающей среде в результате порчи почв земли,рассказал редакции прокурор.
Напомним, зловонное поле с останками куриц и пометом обнаружили журналисты TagilCity.ru в августе прошлого года в паре километров от Салдинского шоссе в Нижнем Тагиле.
После публикации проверка природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора показала, что поле принадлежит «Нижнетагильской птицефабрике». Пробы почвы, взятые специалистами, показали, что в них превышены нитраты и цинк от 2,8 до 3,8 раза. В январе 2022 года в отношении «Нижнетагильской птицефабрики» было возбуждено административное дело, а в феврале предприятию назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.