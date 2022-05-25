Операции по реабилитации младенцев проводят в тагильские медики

Отделение начало работать в прошлом году. Сейчас в нем имеется 10 мест, а в дальнейшем это число будет расти. К настоящему моменты свыше 100 детей успешно прошли реабилитацию. Благодаря этому они избежали серьезных патологий нервной системы.