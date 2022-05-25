Операции по реабилитации младенцев проводят в тагильские медики

В больнице Нижнего Тагила успешно проводят операции по реабилитации младенцев. Это делают медики Детской городской больницы. Они создали и применили на практике соответствующую программу для детей с задержкой двигательного и психомоторного развития. Об этом сообщает пресс-служба ДГБ.
Цель врачей - восстановить нарушенные психоневрологические функции с использованием современных программ на ранних этапах лечения. Данное отделение — единственное в Горнозаводском округе, где предоставляется подобная услуга.
Подобная реабилитация проходит под руководством сразу нескольких докторов. Это неонатолог, невролога, врач лучевой диагностики, офтальмолог, физиотерапевт и другие. Лечение индивидуально.
Многие заболевания можно преодолеть при помощи реабилитации, не прибегая к серьезным медикаментам. Массаж тоже является методом ранней реабилитации новорожденных. Его назначение возможно после стабилизации ребенка,говорится в сообщении.
Эффективность данного метода лечения наблюдается в 100% случаев, особенно это видно по детям старше 3 месяцев.
Отделение начало работать в прошлом году. Сейчас в нем имеется 10 мест, а в дальнейшем это число будет расти. К настоящему моменты свыше 100 детей успешно прошли реабилитацию. Благодаря этому они избежали серьезных патологий нервной системы.