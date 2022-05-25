Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле

Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле
Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:33Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Дожди, грозы и град могут продержаться в Нижнем Тагиле 25 и 26 мая.

Резкое ухудшение погоды в виде ливней и гроз ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле и всей в Свердловской области. Предупреждение о такой погоде на 25 и 26 мая разослала дежурно-диспетчерская служба города.

По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня в области будут наблюдаться сильные дожди с грозами и град. Сопровождать эти природные явления будет сильный ветер, порывы которого могут достичь до 25 метров в секунду.

При этом температура воздуха будет составлять около 20 градусов тепла. Аналогичная погода может наблюдаться и завтра, 26 мая. Ветер может достигнуть 15-18 метров в секунду.

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Нижний Тагил
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