Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле

Резкое ухудшение погоды в виде ливней и гроз ожидается в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле и всей в Свердловской области. Предупреждение о такой погоде на 25 и 26 мая разослала дежурно-диспетчерская служба города.
По данным синоптиков, до конца сегодняшнего дня в области будут наблюдаться сильные дожди с грозами и град. Сопровождать эти природные явления будет сильный ветер, порывы которого могут достичь до 25 метров в секунду.
При этом температура воздуха будет составлять около 20 градусов тепла. Аналогичная погода может наблюдаться и завтра, 26 мая. Ветер может достигнуть 15-18 метров в секунду.