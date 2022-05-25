Жители Нижнего Тагила стали больше курить. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основании собственного опроса.
Специалисты портала сообщают, что каждый седьмой тагильский курильщик последние 3 месяца стал курить больше и чаще. Это 14% респондентов.
Подобная ситуация наблюдалась в разгар пандемии ковида, ровно два года назад. Тогда чаще курить стали 17% опрошенных тагильчан.
Жители, желающие избавиться от этой вредной привычки, выкуривают в среднем по 13 сигарет в сутки, а те, кто планирует бросать — по 20 сигарет. Мужчины курят чаще женщин: старающиеся бросить по 11 сигарет в день, а среди женщин по 5.