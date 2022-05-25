Жители Нижнего Тагила стали больше курить

Жители Нижнего Тагила стали больше курить
Жители Нижнего Тагила стали больше курить
Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Тагильчане стали курить в среднем на 13-20 сигарет больше в сутки. То есть 14% опрошенных стали чаще злоупотреблять этой привычкой.

Жители Нижнего Тагила стали больше курить. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob на основании собственного опроса.

Специалисты портала сообщают, что каждый седьмой тагильский курильщик последние 3 месяца стал курить больше и чаще. Это 14% респондентов.

Подобная ситуация наблюдалась в разгар пандемии ковида, ровно два года назад. Тогда чаще курить стали 17% опрошенных тагильчан.

Жители, желающие избавиться от этой вредной привычки, выкуривают в среднем по 13 сигарет в сутки, а те, кто планирует бросать — по 20 сигарет. Мужчины курят чаще женщин: старающиеся бросить по 11 сигарет в день, а среди женщин по 5.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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